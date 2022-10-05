Сапоги надела, а про юбку забыла? Юлия Михалкова предстала в экстрапозе, которая соблазняет за секунды и даже меньше

Актриса юмористического жанра Юлия Михалкова обожает устраивать провокации в своем телеграм-канале.
Публикации звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сопровождает снимками, мимо которых пройти невозможно. Они, кажется, способны соблазнить любого за секунды.
На этот раз Юлия Михалкова предстала, облачившись во все белое — жакет, сапоги с бахромой, сумочка. Все в одной тональности. А вот юбку Юлия Михалкова, судя по всему, не надела. Из-под жакета робко выглядывают шортики.
Юлия Михалкова в белом наряде. Фото: соцсети
Текст под снимком Юлия Михалкова написала весьма неожиданный — о своих учителях.
«Юмористические шоу, театр, сегодня киносъемки. Часто просят раскрыть секреты, как все успеваю и быстро учусь. Залог успеха, это мудрые и заботливые учителя, которых я встречаю на всем своем жизненном пути. Каждый из них дал мне новый стимул к развитию. Все уроки я усвоила», — высказалась Юлия Михалкова.
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Поклонники Юлии Михалковой пришли в восторг от этого кадра, в котором невинность сочетается с провокацией.
«Юленька, вы лучшая!», «Такая красивая», «Юлечка знает толк в фильмах», — намекнули в Сети на то, что Михалкова попыталась повторить позу Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт».