«Санкция была – расстрел»: что угрожало Разину после выхода на экраны клипа «Белые розы»

Дело в том, что на экраны вышел клип «Белые розы». Фанатки поняли, что ходили на концерты какой-то другой группы. Ведь музыканта Юрия Шатунова, который блистал в клипе, на сцене они не видели.

Масло в огонь подливали журналисты. В итоге против Андрея Разина было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупных размерах».

«Хищение свыше 20 тысяч рублей. Санкция была – расстрел. Естественно, у меня были десятки миллионов. Мне объяснили в Генпрокуратуре, что вы дальше гастролируйте, но дело будет идти. Вот в таком режиме я работал до 1991 года до развала Советского Союза. Всех моих администраторов, пятерых человек, бросили в Лефортово», - рассказывал Андрей Разин.

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Напомним, что одно время по стране ездили 67 групп «Ласковый май». Андрей Разин провернул самую крупную аферу в мире шоу-бизнеса времен СССР.