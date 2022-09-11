Самый занудный член жюри: на шоу «Аватар» Лазареву вручили майку с надписью «Душнила»

Зрители канала НТВ в субботу посмотрели новый выпуск понравившегося многим шоу «Аватар», членами жюри которого являются Сергей Лазарев, Аида Гарифуллина, Тимур Батрутдинов, Ида Галич и Марк Тишман.

В прошлом выпуске шоу им удалось раскрыть одного из виртуальных персонажей — Емелю. Оказалось, что это Гарик Харламов. В этот раз жюри поняли, кто скрывается под личиной Человека-амфибии.

Этим героем оказался участник дуэта «Не пара» Александр Шоуа. Его узнали многие благодаря тембру голоса, но самый точный ответ выдал Сергей Лазарев. Артист также раскритиковал героев, которые ему не понравились, например, Лешего.

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