Самый требовательный райдер оказался у Димы Билана

Вы только посмотрите на этот список требований.
Дима Билан. Фото: Global Look Press

Дима Билан. Фото: Global Look Press

Одним из самых требовательных райдеров оказался у Димы Билана. Певец очень заботится о личной охране, поэтому требует двух личных охранников и на концертной площадке не менее 10 человек на каждые 1000 посадочных мест.

Также организаторы должны приобрести Билану билеты на самолет в бизнес-классе и оплатить отдельные места для перевозки гитар.

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Запрещается также беспокоить артиста и давать информацию о его проживании в гостинице.

«В случае невыполнения одного из условий райдера, концертный директор вправе отменить концерт без последующего ущемления прав артиста», — говорится в райдере Билана

По еде все проще, Билан питается как все. В списке значатся мясная, сырная и рыбная нарезки, фрукты, вода и нарезанный лимон, пишет PEOPLETALK.

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