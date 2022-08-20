Самый требовательный райдер оказался у Димы Билана

Одним из самых требовательных райдеров оказался у Димы Билана. Певец очень заботится о личной охране, поэтому требует двух личных охранников и на концертной площадке не менее 10 человек на каждые 1000 посадочных мест.

Также организаторы должны приобрести Билану билеты на самолет в бизнес-классе и оплатить отдельные места для перевозки гитар.

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Запрещается также беспокоить артиста и давать информацию о его проживании в гостинице.