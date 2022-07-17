«Самый прекрасный звук»: Наталья Фриске громко расцеловала дочку-пухляшку, а та в ответ залилась хохотом

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья почти в 36 лет впервые стала мамой.

Долгожданная дочка по имени Луна сделала ее по-настоящему счастливой.

Наталья Фриске наслаждается материнством и часто делится милыми видео со своими поклонниками.

Наталья Фриске хочет, чтобы ее радость разделяли многие. В это воскресенье она запечатлела на видео трогательный момент общения с дочкой Луной.

Молодая мама громко целовала малышку в щечки, а та в ответ заливалась милым хохотом.