«Самый прекрасный звук»: Наталья Фриске громко расцеловала дочку-пухляшку, а та в ответ залилась хохотом

Сестра покойной певицы Жанны Фриске наслаждается долгожданным материнством.
Наталья Фриске

Наталья Фриске. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья почти в 36 лет впервые стала мамой. 

Долгожданная дочка по имени Луна сделала ее по-настоящему счастливой.

Наталья Фриске наслаждается материнством и часто делится милыми видео со своими поклонниками.

Наталья Фриске хочет, чтобы ее радость разделяли многие. В это воскресенье она запечатлела на видео трогательный момент общения с дочкой Луной.

Молодая мама громко целовала малышку в щечки, а та в ответ заливалась милым хохотом.

«Это самый прекрасный звук на свете», - написала под видео Наталья Фриске.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Наталья Фриске родила дочку Луну восьмого апреля. Малышке уже три с половиной месяца.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  