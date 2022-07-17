«Самый прекрасный звук»: Наталья Фриске громко расцеловала дочку-пухляшку, а та в ответ залилась хохотом

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья почти в 36 лет впервые стала мамой.
Долгожданная дочка по имени Луна сделала ее по-настоящему счастливой.
Наталья Фриске наслаждается материнством и часто делится милыми видео со своими поклонниками.
Наталья Фриске хочет, чтобы ее радость разделяли многие. В это воскресенье она запечатлела на видео трогательный момент общения с дочкой Луной.
Молодая мама громко целовала малышку в щечки, а та в ответ заливалась милым хохотом.
«Это самый прекрасный звук на свете», - написала под видео Наталья Фриске.
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Напомним, Наталья Фриске родила дочку Луну восьмого апреля. Малышке уже три с половиной месяца.