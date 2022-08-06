Самый неожиданный гость на свадьбе Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в далеком 2011 году - ровно через десять лет после знакомства. На тот момент Примадонна уже развелась с Филиппом Киркоровым и готова была отправиться в новое семейное путешествие с юмористом, который младше ее на 28 лет.

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Свадьбу молодожены отпраздновали в московском ресторане со средиземноморской кухней. Посторонних не допускали, вход в заведение тщательно охранялся.

Окна ресторана изнутри даже были оклеены фольгой, чтобы журналисты не смогли сфотографировать гостей и молодоженов.