«Самый модный»: Надежда Стрелец показала трендовый джемпер этой осени

С наступлением осени многие модницы задумались о трендовых сезонных новинках для своего гардероба. Журналист Надежда Стрелец подсказала подписчицам, какой джемпер сегодня является трендовым.

«Самый модный джемпер прямо сейчас — с воротником. Такой же уютный, как свитер, но более строгий — как рубашка. Он хорошо впишется в образ для деловой встречи, а его укороченная версия подойдет для свидания», — сообщила блогер и показала примеры моделей и фасонов.

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Сочетать такие джемперы можно с широкими джинсами и кожаными брюками. «Но самое остромодное комбо — с юбкой или брюками того же оттенка и материала», — отметила журналист.