Самый красивый мужчина на Земле живет в Китае: как он выглядит и чем занимается

Звезда китайских дорам Сяо Чжань официально признан самым красивым мужчиной на Земле. Этим статусом его наградил журнал Nubia Magazine, проведя соответствующее социологическое исследование.

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Опрос пользователей был закончен 1 июля 2022 года и по его итогам красавчиком года как раз и назвали китайца Сяо Чжань.

В опросе участвовали жители 141 стран мира, конкретно за Сяо Чжань проголосовало 2,2 миллиона человек.

В списке номинантов также были представлены такие мужчины, как Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Ким Тэхен, Тимоти Шаламе, Том Холланд и многие другие.

Сяо Чжань известен по ролям в китайских дорамах (сериалах) «Клятва любви», «Боевой континент» и «Козырные войска». Всего он снялся в 13 дорамах.

Источник: yesasia.ru.