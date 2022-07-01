«Самый красивый и светлый памятник высотой до небес»: о чем мечтают поклонники Юрия Шатунова

Смерть легендарного солиста «Ласкового мая» стала шоком для огромной армии его поклонников. Юрию Шатунову было всего 48 лет, и никому даже в голову не приходило, что певец может умереть таким молодым. Соцсети переполнены скорбными постами фанатов Шатунова: они признаются, что плачут каждый день, не в силах поверить.

Одна из поклонниц музыканта, Ирина Утяганова, написала директору Юрия, Аркадию Кудряшову, с предложением организовать концерт памяти ушедшего кумира:

«Пусть он поет не со сцены, а с экрана, а в перерывах между песнями — интересные моменты интервью». Ирина уверена, что людей придет много. «А на эти деньги — памятник: самый лучший — самому лучшему и написать: народному от народа».

Эту идею подхватили и другие поклонники Шатунова. Ольга Алексеева, например, написала:

«Может быть, кто то из близких друзей откроет сбор пожертвований на памятник. У Юры должен быть самый красивый, светлый памятник, высотой до небес. Думаю, никто не останется в стороне. Каждый захочет оставить частичку себя в память об этом светлом человеке», — сообщает издание Аrgumenti.ru.

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