Самый дорогой жилой комплекс Юрмалы: кто из российских звезд соседствует с Хазановым

Многие российские знаменитости обзавелись недвижимостью в начале 2000-х.
Геннадий Хазанов

Геннадий Хазанов. Фото: Global Look Press

С начала 2000-х Юрмала стала центром притяжения для многих российских звезд. Например, Михаил Ефремов купил домик в этой местности, чтобы дышать морским воздухом.

Худрук Московского театра эстрады Геннадий Хазанов также купил недвижимость в Латвии, правда, не особняк, а квартиру. Жилой комплекс, который раньше называли «Морской волной», расположен рядом с концертным залом «Дзинтари».

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Таксисты прозвали этот дом «хазановским». Кроме него, там покупали квартиры Леонид Агутин, Леонид Ярмольник и Артем Табаков. Примечательно, что на сегодняшний день это самый дорогой дом в Латвии. Квартира площадью 80 «квадратов» там стоит 600 тысяч евро (более 35 млн рублей).  Об этом пишет «Комсомольская правда».

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