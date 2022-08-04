Самойлова показала, что течет из кранов в усадьбе Агаларовых вместо воды

Модель Оксана Самойлова в соцсетях показал, что течет в особняке семьи Агаларовых, который она снимает вместе со своими детьми и мужем рэпером Джиганом, вместо воды.
«Вчера из кранов лилось вино. В прямом смысле. И я не могла вести соцсети».
Оксана Самойлова. Фото: соцсети Оксаны Самойловой
Напомним, что Оксана Самойлова с размахов отпраздновала очередной день рождения своего мужа. Она подарила ему шикарную иномарку.
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Ранее стало известно, что семейство Джигана и Самойловой арендовали особняк семейства Агаларовых. Новый дом площадью 1745 квадратных метров. Он принадлежит компании Араза и Эмина Агаларовых «Крокус Интернэшнл».
Стоимость недвижимости - около миллиарда рублей. Аренда особняка как у Джигана и Самойловой может стоить примерно три миллиона рублей в месяц.