Самойлова едва не выронила мощный бюст из крошечного корсета: видео

Накануне вечером Оксана Самойлова и Джиган повеселились в ресторане. Для выхода в свет блогерша выбрала смелый наряд, состоящий из свободных белых брюк и крошечного топа-корсета черного цвета.

Оксана дополнила образ брендовой сумкой и массивными золотистыми аксессуарами. Перед выездом из дома звезда не забыла продемонстрировать аутфит поклонникам на видео в соцсети.