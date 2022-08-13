Самойлова едва не выронила мощный бюст из крошечного корсета: видео

Накануне вечером Оксана Самойлова и Джиган повеселились в ресторане. Для выхода в свет блогерша выбрала смелый наряд, состоящий из свободных белых брюк и крошечного топа-корсета черного цвета.
Оксана дополнила образ брендовой сумкой и массивными золотистыми аксессуарами. Перед выездом из дома звезда не забыла продемонстрировать аутфит поклонникам на видео в соцсети.
«Так, давно не было луков. Оцениваем. Мы сегодня в кои-то веки решили пойти погулять в ресторан», — поделилась Самойлова.
Напомним, сейчас Оксана и Джиган живут в роскошном особняке в Agalarov Estate. Звездное семейство не купило, а арендовало дом. По слухам, за месяц проживания в нем пара платит около трех миллионов рублей.