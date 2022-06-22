«Самой тяжелой ношей в твоей жизни»: Алена Рапунцель публично обратилась к маме

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель живет вместе с мамой Татьяной Григорьевской. Женщина помогает дочери воспитывать двух сыновей, а Алена в благодарность содержит маму.

Пару дней назад Татьяна Григорьевская отмечала день рождения, ей исполнилось 52 года. Алена Рапунцель взяла все расходы на себя и сделала маме шикарный подарок в виде огромного букета красных роз.

В микроблоге Алена Рапунцель публично поблагодарила маму за все, что она для нее делает и пообещала, что всегда будет помнить об этом.

«Пусть этот букет будет самой тяжелой ношей в твоей жизни. Пусть ты всегда будешь таким же красивым светом, освещающим путь всем вокруг. Пусть твои глаза горят от счастья каждый день, а я всегда сделаю для этого все, что в моих силах», - пообещала Алена Рапунцель своей маме.

Она также рассказала, что день рождения Татьяна Григорьевская отметила в компании только одной дочери, самой Алены Рапунцель и ее сыновей. Ольга Рапунцель, старшая дочка Татьяны Григорьевской, судя по всему, семейный праздник пропустила.