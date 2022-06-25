Самой стыдно: Клава Кока показала, как выглядела на своем выпускном девять лет назад

Клава Кока является одной из самых популярных певиц и кумиром молодежи. Она выпускает танцевальные треки и зачастую хвастается женственными образами.
Примечательно, что артистка любит проводить время с друзьями. Накануне она выступила перед выпускниками в белом мини-платье, сразив публику.
Но теперь Кока призналась, что далеко не всегда выглядела так идеально. Это сейчас певица покупает себе дорогостоящие обновки, щеголяет в стильных образах.
На этот раз она опубликовала кадры со своего выпускного, который был девять лет назад. Примечательно, что она тогда была практически шатенкой и накрутила кудри. А ее праздничным нарядом было черное платье с драпировкой. Колье и туфли дополняли образ.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Она была выпускницей 2013…. Она была постоянной клиенткой салона «Центрифуга». С праздником, выпускники. Если вы думаете, что с вами что-то не так, просто посмотрите эти фотки», – написала звезда.
Некоторые поклонники отметили, что ей нечего стыдиться и выглядела она красиво. «А худышка то какая!», «Красотка», «Если бы ты вернула этот цвет, нас бы всех так сильно флешбекнуло», «Да ты красотка», «Отлично выглядела, не ври», — стали писать подписчики.
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