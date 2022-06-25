Самой стыдно: Клава Кока показала, как выглядела на своем выпускном девять лет назад

Но теперь Кока призналась, что далеко не всегда выглядела так идеально. Это сейчас певица покупает себе дорогостоящие обновки, щеголяет в стильных образах.

На этот раз она опубликовала кадры со своего выпускного, который был девять лет назад. Примечательно, что она тогда была практически шатенкой и накрутила кудри. А ее праздничным нарядом было черное платье с драпировкой. Колье и туфли дополняли образ.