«Самовлюбленное, злобное, обрюзгшее существо»: известная актриса — о сбежавшем из России Галкине

С тех пор как Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России, прошло четыре месяца. Звездное семейство обосновалось в израильской Кесарии. Шоумен тем временем успел дать ряд концертов на Земле обетованной и готовится к новым.
Актриса Лариса Бравицкая, посмотрев на выступления Максима Галкина, едва его узнала.
«Прошло четыре месяца со времени его побега. И на израильской сцене вместо остроумного, элегантного, искреннего артиста — самовлюбленное, злобное, обрюзгшее существо, в котором невозможно узнать когда-то блистательного Галкина. Куда делись шарм, лоск, обаяние? Но главное, куда-то испарился и сам талант, а искрометный, элегантный юмор сменился на низкопробные, провинциальные и пошлые скабрезности», — написала Бравицкая в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что обязательно вернется в Россию к сентябрю. Галкин же в это время планирует отправиться на гастроли в Новую Зеландию и Австралию.
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