«Самовлюбленное, злобное, обрюзгшее существо»: известная актриса — о сбежавшем из России Галкине

Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что обязательно вернется в Россию к сентябрю. Галкин же в это время планирует отправиться на гастроли в Новую Зеландию и Австралию.

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