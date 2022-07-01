Самолет с гробом Пьера Нарцисса взял курс на Камерун

Певец много лет жил и работал в Москве, однако его родиной оставался далекий Камерун. Там и пройдут похороны останков Пьера Нарцисса: так решили его близкие родственники.

После церемонии прощания, состоявшейся в Москве, самолет с его гробом вылетел в Камерун. По словам советника посла Камеруна в России – Танга Бианг – борт взлетел в 01.35 по московскому времени.

«Никаких особых проблем», - прокомментировал советник, как сообщает издание «РИА ФАН».

Напомним, траурная церемония прощания с Пьером Нарциссом состоялась 30 июня в Центральной клинической больнице г. Москва

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