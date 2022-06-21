«Самое время покупать»: Рудковская объяснила, почему сейчас выгодно брать доллары

Как заметила Яна Рудковская, власти ранее называли оптимальным курс 70-80 рублей за доллар. Однако, как сказала жена Евгения Плющенко, в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать период налоговых платежей.

Напомним, что курс одно время доходил до 121 рубля за доллар. За последние два месяца он упал в два раза.

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