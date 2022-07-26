«Самое главное для нас — не превратиться в собак»: Белый вышел на связь из Израиля

По словам Анатолия Белого, он испытывает к России гамму чувств. Актер заверил, что на его родине живет много замечательных людей. Как заметил Белый, он следит за своими словами и никогда не скажет, что одни лучше в этом мире, а другие хуже.

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Напомним, что Анатолий Белый 24 года проработал в МХТ имени Чехова. Недавно он ушел из театра и уехал из России.