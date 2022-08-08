«Самочувствие у мамы более-менее»: единственный сын выдал правду о Ротару

Ко дню своего рождения София Ротару приехала в родное село Маршинцы, где прошло ее детство. В этом местечке артистка родилась, росла и пошла в школу, научилась петь.
«Приехала в место силы!» — отметила знаменитость.
7 августа София Ротару отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 75 лет. По этому случаю она поделилась редким снимком, на котором предстала в саду своего дома. При этом народная артистка СССР дала понять, что у нее не было особого желания праздновать юбилей. Однако поклонники поспешили пожелать Софии Михайловне крепкого здоровья и семейного благополучия.
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София Ротару приехала в село Маршинцы, где прошло ее детство. Фото: личный архив
Всю правду о состоянии именитой мамы выдал единственный сын Софии Ротару — Руслан Евдокименко. «Самочувствие более-менее... Настроение плохое», — отметил сын артистки, откровенно заговорив о матери.
Сама София Ротару крайне редко выходит на связь с поклонниками. Артистка живет практически как затворница.