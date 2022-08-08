«Самочувствие у мамы более-менее»: единственный сын выдал правду о Ротару

Ко дню своего рождения София Ротару приехала в родное село Маршинцы, где прошло ее детство. В этом местечке артистка родилась, росла и пошла в школу, научилась петь.

«Приехала в место силы!» — отметила знаменитость.

7 августа София Ротару отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 75 лет. По этому случаю она поделилась редким снимком, на котором предстала в саду своего дома. При этом народная артистка СССР дала понять, что у нее не было особого желания праздновать юбилей. Однако поклонники поспешили пожелать Софии Михайловне крепкого здоровья и семейного благополучия.

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