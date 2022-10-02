Само совершенство: Ирина Шейк в платье-бюстье с пышной юбкой с разрезом вышла на подиум в Париже

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Миллионы женщин восхищаются внешностью длинноногой брюнетки. Она живет в Нью-Йорке, где уже давно купила квартиру на Манхэттене. Модель воспитывает дочку Лею, которую родила от Брэдли Купера. Однако недавно они вместе провели отпуск, намекнув на воссоединение.
На этот раз Ирина отправилась в Милан, а затем в Лондон. Она приняла участие в модных показах многих люксовых брендов. Ей довелось дефилировать в нарядах Burberry, а также в Versace и Giorgio Armani. На одном из последних показах Шейк пересеклась с Канье Уэстом, с которым потом оторвалась на вечеринке.
А накануне она приехала в Париже, где стала звездой показа новой весенне-летней коллекции Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. На публике она продемонстрировала несколько образом. Ирина щегольнула в черном платье-бюстье с разрезом и пышной белой юбкой, которая струилась как пена. Ботильоны на шпильке дополнили ее аутфит.
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Публика пришла в восторг от того, как выглядит Шейк. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая вы красивая», «Просто нет слов», «Бесподобная», «Выглядишь сногсшибательно», «Наша крашиха», «Поразительная русская красота», «Платье выглядит роскошно», «Ириша, походка — глаз не оторвать», — стали писать пользователи Сети.