Само совершенство: Ирина Шейк в платье-бюстье с пышной юбкой с разрезом вышла на подиум в Париже

А накануне она приехала в Париже, где стала звездой показа новой весенне-летней коллекции Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. На публике она продемонстрировала несколько образом. Ирина щегольнула в черном платье-бюстье с разрезом и пышной белой юбкой, которая струилась как пена. Ботильоны на шпильке дополнили ее аутфит.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».