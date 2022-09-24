Само совершенство: Ирина Шейк в коротком платье и остромодных сапогах щегольнула в Милане

Ирина Шейк уже давно живет в США. Российская топ-модель продолжает строить карьеру и регулярно оказывается на обложках глянца. Она растит дочку Лею, которую родила от Брэдли Купером. Несколько лет назад они расстались, то модель поддерживает отношения с голливудским актером. В этом году их несколько раз видели вместе.
Это осенью Ирина часто появляется на публике. Она принимала участие в Неделе моды в Нью-Йорке, а также выходила на красную дорожку на Венецианском фестивале. Все чаще модель отдает предпочтение черному цвету в образах.
Накануне Ирина оказалась в Милане. Она приехала в Италию на Неделю моды. Модель была замечена на улицах города. Она щегольнула в платье-майке с разрезом и остромодных сапогах с широким голенищем. Шейк подчеркнула стройную фигуру. Она сделала высокий хвост и не забыла про солнцезащитные очки.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многих Ирина впечатлила лаконичных образом и своей фигурой.
«Просто идеальная», «Ну сразу видно фирменную походку», «Ирина прям покоряет одной улыбкой», «Всем бы такие длинные ноги», «Просто сногсшибательная красотка», «Даже в черном можно всех затмить! Крутая», — прокомментировали кадры подписчики.