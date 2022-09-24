Само совершенство: Ирина Шейк в коротком платье и остромодных сапогах щегольнула в Милане

Накануне Ирина оказалась в Милане. Она приехала в Италию на Неделю моды. Модель была замечена на улицах города. Она щегольнула в платье-майке с разрезом и остромодных сапогах с широким голенищем. Шейк подчеркнула стройную фигуру. Она сделала высокий хвост и не забыла про солнцезащитные очки.

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