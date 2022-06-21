Само совершенство: Алсу в белоснежном костюме с узкими брюками и сережках Chanel покрасовалась на природе

В последнее время Алсу стала чаще выходить в свет. Она появляется на вечеринках и видится с подругами. Артистка недавно отметилась в шелковом платье и укороченном жакете.

А вот для появления на банкете своего первого продюсера Валерия Белоцерковского, который свой юбилей отметил на природе, она выбрала элегантный белоснежный костюм.

Жакет с пышными рукавами-фонариками и поясом подчеркнул ее талию, а узкие брюки позволили сделать акцент на изящных щиколотках.