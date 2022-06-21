Само совершенство: Алсу в белоснежном костюме с узкими брюками и сережках Chanel покрасовалась на природе

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка даже спустя годы записывает новые треки и не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом.
Она растит дочек Сафину и Микеллу, которые порой помогают ей одеваться более молодежно. А вот младшего сына Рафаэля звезда редко показывает.
В последнее время Алсу стала чаще выходить в свет. Она появляется на вечеринках и видится с подругами. Артистка недавно отметилась в шелковом платье и укороченном жакете.
А вот для появления на банкете своего первого продюсера Валерия Белоцерковского, который свой юбилей отметил на природе, она выбрала элегантный белоснежный костюм.
Жакет с пышными рукавами-фонариками и поясом подчеркнул ее талию, а узкие брюки позволили сделать акцент на изящных щиколотках.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Живописная фотосессия получилась, практически «картина маслом», — отметила звезда.
Певица также уделила внимание деталям. Нежный макияж подчеркнул ее природные черты лица, а в ушах были сережки Chanel, которые придали шика. Поклонники восхитились монохромным образом Алсу. Многие осыпали ее комплиментами.
«Эталон красоты и стиля», «Какие шикарные фотографии. Алсу, шикарно выглядите!», «Глаз не отвести», «Разве это законно быть такой красивой? Ну а если серьезно, вы великолепно выглядите», «Как всегда сногсшибательная, неотразимая», — прокомментировали пост подписчики.