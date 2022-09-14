Самбурская вслед за Джараховым зарегистрировалась на сайте знакомств: «Столько некрасивых мужчин!»

Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам, что ловить на ресурсе особо нечего.
Настасья Самбурская.

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Чтобы обрести счастье в личной жизни, совсем не нужно быть красивым, богатым и знаменитым. Это доказано нашими звездами, которые один за другим стали регистрироваться на сайтах знакомств.

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Накануне на ресурсе по поиску второй половинки нашли автора хита «Я в моменте» Эльдара Джарахова. И то, что его аккаунт верифицирован, показывает, что это не подделка.

И вот новость — актриса Наталья Самбурская тоже решила больше не испытывать судьбу и создала анкету на специализированном сайте. Но тут у нее «случилась психологическая драма».

«Такого количества некрасивых мужчин очень давно не видела!» — пожаловалась звезда «Универа» фолловерам.

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