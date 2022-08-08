Самбурская в платье с глубоким декольте и в каске пронеслась по Дагестану (видео)

Звезда не скрыла своей радости от увиденного
Настасья Самбурская.

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Настасья Самбурская поделилась восторженным видео, снятым в горах Дагестана.

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В последние годы республику активно осваивают российские звезды и практически всегда остаются довольны своими приключениями. Знаменитости отмечают гостеприимство кавказского народа и красоту местной природы.

Самбурская тоже не была оригинальна в оценке местности — понравилось все и очень сильно.

Ну и будучи дамой неординарной, артистка прокатилась по ущелью на тарзанке в платье с глубоким декольте и в каске, напевая песню.

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