Самбурская в платье с глубоким декольте и в каске пронеслась по Дагестану (видео)

Настасья Самбурская поделилась восторженным видео, снятым в горах Дагестана.
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В последние годы республику активно осваивают российские звезды и практически всегда остаются довольны своими приключениями. Знаменитости отмечают гостеприимство кавказского народа и красоту местной природы.
Самбурская тоже не была оригинальна в оценке местности — понравилось все и очень сильно.
Ну и будучи дамой неординарной, артистка прокатилась по ущелью на тарзанке в платье с глубоким декольте и в каске, напевая песню.