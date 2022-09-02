Самбурская показала свое «хозяйство» крупным планом: удачно навела камеру в купальнике

Актриса Настасья Самбурская в последнее время удивляет публику. Звезда «Универа» активно взялась за свою физическую форму, ежедневно занимаясь спортом.

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В итоге артистка довела свое тело до совершенства — накачала объемы там, где нужно, и убрала лишние сантиметры оттуда, где их быть по современным стандартам быть не должно.

В своем телеграме Самбурская порадовала публику манящими кадрами в бикини, наведя на объемную грудь камеру.

«Молчите! Я буду думать за вас!»» — подписала она фото.