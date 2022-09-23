Самбурская козырнула в платье-«размахайке», а Шпица оголила пупок в топике

Настасья Самбурская и Катерина Шпица стали гостями ежегодной вечеринки онлайн-кинотеатра Kion «Сияющая пустота».
Особое внимание присутствующих привлекли наряды эффектных красоток. Так, звезда сериала «Универ. Новая общага» примерила платье-«размахайку», сочетав струящуюся ткань с грубой косухой и солдатскими ботинками на шнуровке. А Катерина Шпица отметилась в брючном костюме с кедами и в белом жакете. При этом актриса покрасовалась в топике, показав плоский животик с рельефным прессом.
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Настасья Самбурская в платье миди. Фото: пресс-служба
Катерина Шпица в брючном костюме. Фото: пресс-служба
«Сияющая пустота» — музыкальный проект, проходящий в Сочи уже третий год подряд. Развлекательное мероприятие со звездными гостями стало ожидаемым ежегодным проектом.
Организаторами вечеринки «Сияющая пустота» являются онлайн-кинотеатр KION и группа компаний Planeta Inform.