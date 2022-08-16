«Самая страшная и сильная авария»: жена Глеба Жемчугова из «Дома-2» раскрыла детали жуткого ДТП, в котором разбилась с мужем

Экс-участница реалити-шоу Настя Роинаишвили рассказала об ужасах, которые пережила вместе с Глебом Жемчуговым.
Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили

Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2», супруги Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили в минувшие выходные попали в страшную аварию в Крыму.

Настя Роинашвили в микроблоге раскрыла детали аварии, обвинив в ней водителя автомобиля, которая везла их с Глебом.

По словам Роинашвили, именно она спровоцировала ДТП, устроив гонки с одной из машин на трассе.

«Это была самая страшная и сильная авария в нашей жизни. Наша водитель — дура, по-другому не сказать. На скорости она начала играть с незнакомым водителем (началась агрессивная езда), они начали выяснять, видимо, кто круче, обгонять подрезать друг друга.

Наша водитель спровоцировала другого водителя, и он нас подрезал, мы потеряли управление, нас начало мотать из стороны в сторону, и я потеряла сознание, оказалось мы врезались в перегородку между полосами, и потом нас выкинуло из полосы на землю, благо не перевернулись.

Затем я слышу, как говорит муж: «Выходим из машины», я выбежала и не понимала, где мы, что мы, куда мы ехали, я кричала, у меня был шок. Сейчас у мужа не поднимается рука, разбито лицо, мне больно лежать на левом боку, огромные ушибы на голове, у нас болит все тело, нам страшно ездить на машине. Слава богу, что нет переломов и мы живы», — рассказала Анастасия Роинашвили.

После аварии пара обратилась к врачам одной из больниц Севастополя. В клинике им провели все необходимые обследования, чтобы убедиться, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Поклонники пожелали Глебу Жемчугову и Насте Роинашвили скорейшего восстановления.

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