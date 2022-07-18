«Самая счастливая бабушка»: Марина Юдашкина нежно заключила новорожденную малышку в объятия

На днях дочка Валентина Юдашкина, 31-летняя Галина, стала многодетной мамой. Она родила третьего ребенка – на этот раз девочку. Пополнение случилось в Китае, где последние годы живет семья наследницы Модного дома, и туда срочно вылетела счастливая бабушка Марина Юдашкина.

В своем микроблоге жена Юдашкина похвасталась потомками. Она взяла новорожденную малышку на ручки и позировала с ней для фото.

«Самая счастливая бабушка!» - подписала фото Юдашкина.

Малышку, напомним, назвали Агатой Ариеллой. У нее есть два старших братика – рожденный в 2015 году Анатолий и 5-летний Аркадий.