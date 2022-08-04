Самая-самая: Мальков в очередной раз восхитился Макеевой

Роман Мальков и Анастасия Макеева вместе почти два года. Бизнесмен и актриса познакомились на даче у звезды, с тех пор неразлучны.
Роман не перестает восхищаться своей любимой женой. На этот раз он опубликовал в своей соцсети свадебные кадры и написал звезде театра комплименты.
«Самая лучшая, самая красивая и самая любимая Анастасия Макеева - моя жена», - написал Мальков.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, недавно Анастасия и Роман вышли на сцену, где спели дуэтом. После этого, по словам актрисы, ее мужу поступило предложение записать трек.