Самая-самая: Мальков в очередной раз восхитился Макеевой

Роман Мальков и Анастасия Макеева вместе почти два года. Бизнесмен и актриса познакомились на даче у звезды, с тех пор неразлучны.

Роман не перестает восхищаться своей любимой женой. На этот раз он опубликовал в своей соцсети свадебные кадры и написал звезде театра комплименты.