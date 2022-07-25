Самая красивая девушка живет в Петербурге: новой «Мисс Россией» стала Анна Линникова

Новой «Мисс Россией» стала Анна Линникова, 22-летняя модель. Красавица родилась и выросла в Оренбурге, живет в настоящий момент в Санкт-Петербурге.
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Шесть лет она работала за границей, участвуя в рекламных компаниях в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме, Малайзии и Индонезии.
В совершенстве владеет английским языком, занимается изучением французского. Любит туризм, читать книги, посещает музеи и различные экспозиции.
Кроме того, Анна Линникова – успешная бизнес-вумен, у нее есть собственный бренд одежды.
Анна обошла 24 россиянок на пути к званию самой красивой девушки страны.
Звание Первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Республику Чувашия, Второй вице-Мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края!