Самая красивая девушка живет в Петербурге: новой «Мисс Россией» стала Анна Линникова

Новой «Мисс Россией» стала Анна Линникова, 22-летняя модель. Красавица родилась и выросла в Оренбурге, живет в настоящий момент в Санкт-Петербурге.

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Шесть лет она работала за границей, участвуя в рекламных компаниях в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме, Малайзии и Индонезии.

В совершенстве владеет английским языком, занимается изучением французского. Любит туризм, читать книги, посещает музеи и различные экспозиции.

Кроме того, Анна Линникова – успешная бизнес-вумен, у нее есть собственный бренд одежды.