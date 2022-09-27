«А сама ты где?»: донесшую на Шнурова Собчак поставила на место острая на язык Миро

«А сама ты где?» - удивилась блогер Лена Миро. Ведь совсем недавно Ксению Собчак с ее нынешним и бывшими мужьями сняли заходящей в израильское посольство. А потом выходящей с какими-то документами. Естественно, людям пришло в голову одно – звезда намерена уехать.

«Что сказать тут, кроме того, чтобы лишь повторить то же самое, что несколько дней было сказано о самой Собчак? Где на самом деле Шнуров, никому неважно. И уж точно не Собчак его искать по всему миру. А вообще, удивительно, насколько Собчак милый человечек. Саму только что обвиняли, так она тут же переводит стрелки. Вылезет из любой передряги», - написала в своем ЖЖ Миро.