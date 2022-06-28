Сама стройность: похудевшая Саша Черно покрасовалась в светло-голубых джинсах и белой рубашке

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно на протяжении последних месяцев усиленно работает над собой. Чтобы избавиться от лишнего веса, Саша Черно пошла на кардинальные меры, и теперь килограммы тают на глазах.

А Саша Черно демонстрирует в микроблоге стильные образы, доказывая, что можно быть модной всегда.

На этот раз звезда предстала в максимально простом, но при этом модном наряде. Саша Черно отправилась на прогулку по Москве, подобрав аутфит в бело-голубых тонах. Она сочетала голубые джинсы с белой рубашкой и такими же сумкой и кроссовками.