Сама стройность: похудевшая Саша Черно покрасовалась в светло-голубых джинсах и белой рубашке

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно явно научилась руководствоваться принципом: чем проще, тем круче.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно на протяжении последних месяцев усиленно работает над собой. Чтобы избавиться от лишнего веса, Саша Черно пошла на кардинальные меры, и теперь килограммы тают на глазах.

А Саша Черно демонстрирует в микроблоге стильные образы, доказывая, что можно быть модной всегда.

На этот раз звезда предстала в максимально простом, но при этом модном наряде. Саша Черно отправилась на прогулку по Москве, подобрав аутфит в бело-голубых тонах. Она сочетала голубые джинсы с белой рубашкой и такими же сумкой и кроссовками.

Саша Черно на прогулке по Москве. Фото: соцсети

«Люблю Москву! Люблю центр! Люблю эту бешеную энергию! Люблю жизнь», — написала под снимком Саша Черно.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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