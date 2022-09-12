«Сама родила, УЗИ есть»: Гузеева заявила, что у нее имеется вторая дочь (фото)

Лариса Гузеева известна своим эпатажными поступками, звезда не церемонится с гостями, которые приходят к ней на ТВ или в соцсети. Однако этой своей крутизной и смелостью она как раз часто нравится своей аудитории.

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На сей раз одна из подписчиц ведущей решила поинтересоваться у нее, откуда в ее семье появилась очаровательная собачка по кличке Жужа, не подарили ли ее.

«Я Жужу сама родила. У меня даже УЗИ есть», — заявила Гузеева в ответ.

Лариса Гузеева обожает свою собаку и даже признавалась, что раньше была злой потому, что у нее не было Жужи. Не исключено, что она ее всерьез считает своей дочкой, ведь настоящая — уже взрослая.

Напомним, Ольгу Бухарову Лариса Гузеева родила в 2000 году от своего третьего мужа Игоря Бухарова, ресторатора. Она также воспитывает сына Георгия Толордаву от второго мужа Кахи Толордавы, актера и литератора.