Сама работает, муж на кухне: Тодоренко показала, что состряпал для нее Топалов

Регина Тодоренко родила меньше месяца назад, но уже вовсю работает. Недавно она рассказала фолловерам, что уже приступила к съемкам, притащив новорожденного сына Мирослава прямо на работу в корзине.

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До этого Регина Тодоренко трудилась из дома чуть ли не на второй день после родов, работая над детской книгой в собственном авторстве, а также ведя свои блоги. Они, к слову, отлично монетизируются у ведущей - рекламодатели ей платят примерно по 500 тысяч за один пост.

Ну а чем занимается ее муж Влад Топалов в это время - Регина Тодоренко показала в личном блоге. Оказалось, что певец вполне логично хозяйничает на кухне. Ведущая похвасталась роскошной яичницей, которую супруг приготовил для нее.