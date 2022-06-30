Сама придумала: необычное платье дочери Газманова для выпускного взорвало Сеть

Напомним, Марианна Газманова закончила частную гимназию «Хорошколу» с золотой медалью. Год обучения в ней стоит почти полтора миллиона рублей.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

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