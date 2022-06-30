Сама придумала: необычное платье дочери Газманова для выпускного взорвало Сеть

Единственная дочь Олега Газманова – 18-летняя Марианна стала настоящей звездой выпускного бала. Наследница популярного певца сама придумала наряд, который буквально взорвал Сеть. Фантазии Марианны претворила в жизнь дизайнер из Дагестана Амина Сулиманова.
«Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс. Цвет был выбран сложно зеленый под ее рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала, - написала Марина Газманова в своей соцсети.
Марина и Марианна Газмановы. Фото: соцсети
Многие фанаты семьи отметили, что платье изумрудного оттенка с вставками на корсете телесного цвета напоминает нижнее белье.
Напомним, Марианна Газманова закончила частную гимназию «Хорошколу» с золотой медалью. Год обучения в ней стоит почти полтора миллиона рублей.
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