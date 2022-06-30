Сама придумала: необычное платье дочери Газманова для выпускного взорвало Сеть

Марианна Газманова закончила гимназию на отлично.
Марианна Газманова

Марианна Газманова. Фото: Global Look Press

Единственная дочь Олега Газманова – 18-летняя Марианна стала настоящей звездой выпускного бала. Наследница популярного певца сама придумала наряд, который буквально взорвал Сеть. Фантазии Марианны претворила в жизнь дизайнер из Дагестана Амина Сулиманова.

«Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс. Цвет был выбран сложно зеленый под ее рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала, - написала Марина Газманова в своей соцсети.  

Марина и Марианна Газмановы. Фото: соцсети

Многие фанаты семьи отметили, что платье изумрудного оттенка с вставками на корсете телесного цвета напоминает нижнее белье.

Напомним, Марианна Газманова закончила частную гимназию «Хорошколу» с золотой медалью. Год обучения в ней стоит почти полтора миллиона рублей.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  