«Сама превратилась в инфоцыганку»: Гордон не смогла сдержать эмоций, узнав про выкрутасы Собчак

Ксения Собчак не так давно в своей программе «Осторожно: Собчак!» рассказала, как коуч Елена Блиновская делает деньги буквально из воздуха.

Ведущая, по сути, взяла на себя миссию по разоблачению инфоцыган. Однако спустя время сама объявила о запуске собственного марафона, где ценник доходил до 600 тысяч рублей с носа.

Юрист Катя Гордон язвительно прошлась по этому факту в разговоре с корреспондентом Telegram-канала «Звездач».

«После на всю страну униженной Блиновской мне, конечно, смешно наблюдать за этой коллизией, поскольку человек, который разоблачал королеву марафонов, сам превратился в инфоцыганку, услугами которой как минимум довольны не все», — сказала Гордон.

Поведение Ксении Собчак она назвала «двойными стандартами».

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