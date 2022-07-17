Сама нежность: Галина Юдашкина в белом платье предстала на руках с новорожденной дочерью

Дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина на днях обрадовала поклонников очень неожиданной новостью.
В микроблоге Галина Юдашкина сообщила, что в третий раз стала мамой. У Галины и ее мужа Петра Максакова родилась дочка. Родители назвали малышку Агата Ариелла.
Теперь же Галина Юдашкина решилась поделиться первым снимком с дочкой. В микроблоге она разместила фото, на котором предстала в нежном белом платье с малышкой на руках.
«В эту беременность хотелось тишины, спокойствия и любви», - объяснила под фото Галина Юдашкина, почему скрывала, что ждет третьего ребенка.
Галина Юдашкина с новорожденной дочкой Агатой Ариеллой. Фото: соцсети
Поклонники Галины Юдашкиной тут же принялись поздравлять многодетную мамочку с рождением дочери.
«Галечка, какое счастье! Поздравляю от всей души», «Ой, какая ты красивая!», «Боже, красивый цветочек в вашу счастливую семью! Всего самого лучшего», - высказались в Сети.
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Напомним, Галина Юдашкина несколько лет счастлива в браке с мужем Петром Максаковым. У пары два сына - 6-летний Анатолий и 4-летний Аркадий и дочка Агата Ариелла, которой еще нет и месяца.