Сама нежность: Галина Юдашкина в белом платье предстала на руках с новорожденной дочерью

Дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина на днях в третий раз стала мамой.
Галина Юдашкина

Галина Юдашкина. Фото: соцсети

Дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина на днях обрадовала поклонников очень неожиданной новостью.

В микроблоге Галина Юдашкина сообщила, что в третий раз стала мамой. У Галины и ее мужа Петра Максакова родилась дочка. Родители назвали малышку Агата Ариелла.

Теперь же Галина Юдашкина решилась поделиться первым снимком с дочкой. В микроблоге она разместила фото, на котором предстала в нежном белом платье с малышкой на руках. 

«В эту беременность хотелось тишины, спокойствия и любви», - объяснила под фото Галина Юдашкина, почему скрывала, что ждет третьего ребенка.

Галина Юдашкина с новорожденной дочкой Агатой Ариеллой. Фото: соцсети

Поклонники Галины Юдашкиной тут же принялись поздравлять многодетную мамочку с рождением дочери.

«Галечка, какое счастье! Поздравляю от всей души», «Ой, какая ты красивая!», «Боже, красивый цветочек в вашу счастливую семью! Всего самого лучшего», - высказались в Сети.

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Напомним, Галина Юдашкина несколько лет счастлива в браке с мужем Петром Максаковым. У пары два сына - 6-летний Анатолий и 4-летний Аркадий и дочка Агата Ариелла, которой еще нет и месяца.

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