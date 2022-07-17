Сама нежность: Галина Юдашкина в белом платье предстала на руках с новорожденной дочерью

Дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина на днях обрадовала поклонников очень неожиданной новостью.

В микроблоге Галина Юдашкина сообщила, что в третий раз стала мамой. У Галины и ее мужа Петра Максакова родилась дочка. Родители назвали малышку Агата Ариелла.

Теперь же Галина Юдашкина решилась поделиться первым снимком с дочкой. В микроблоге она разместила фото, на котором предстала в нежном белом платье с малышкой на руках.