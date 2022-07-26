«Сама мне помощь никогда не предлагала»: Шаман рассказал о знакомстве с Пугачевой

Как отметил Шаман, он всегда считал, что в шоу попадают через постель, но это оказалось не так. «Все ее советы были публичными. Она говорила, что я неординарная личность и мне будет тяжело. А вот сама помощь мне никогда не предлагала. Она исчезла из моей жизни в 2013 году», — заявил Шаман.

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