«Сама как выпускница»: певица МакSим появилась на школьной линейке

Сегодня Марина Максимова (МакSим), как и миллионы других родителей по всей стране, оправилась в школу. Певица отвела на линейку любимых дочек: тринадцатилетнюю Александру и семилетнюю Марию.

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Звезда стала торжественной гостьей праздника и вместе с педагогами выпустила в небо белого голубя.