«Сама как выпускница»: певица МакSим появилась на школьной линейке

Звезда опубликовала видео в честь 1 сентября.
Певица МакSим. Фото: Global Look Press

Певица МакSим. Фото: Global Look Press

Сегодня Марина Максимова (МакSим), как и миллионы других родителей по всей стране, оправилась в школу. Певица отвела на линейку любимых дочек: тринадцатилетнюю Александру и семилетнюю Марию. 

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Звезда стала торжественной гостьей праздника и вместе с педагогами выпустила в небо белого голубя.

«С Днем знаний! Удачи нам всем и терпения», — написала Марина в соцсети, опубликовав видео с мероприятия.

Пользователи Сети засыпали МакSим комплиментами. 

«Какая куколка»; «Сама как выпускница»; «Такая хрупкая и миниатюрная! С праздником вас и ваших девочек»; «Очаровательная», — высказались они.

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