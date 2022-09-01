«Сама как выпускница»: певица МакSим появилась на школьной линейке

Сегодня Марина Максимова (МакSим), как и миллионы других родителей по всей стране, оправилась в школу. Певица отвела на линейку любимых дочек: тринадцатилетнюю Александру и семилетнюю Марию.
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Звезда стала торжественной гостьей праздника и вместе с педагогами выпустила в небо белого голубя.
«С Днем знаний! Удачи нам всем и терпения», — написала Марина в соцсети, опубликовав видео с мероприятия.
Пользователи Сети засыпали МакSим комплиментами.
«Какая куколка»; «Сама как выпускница»; «Такая хрупкая и миниатюрная! С праздником вас и ваших девочек»; «Очаровательная», — высказались они.