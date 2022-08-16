Сама грация: похудевшая Саша Черно засветила стройные ножки в коротком наряде карамельного оттенка

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно запомнилась поклонникам проекта фактурной дамой, у которой совершенно нет комплексов по поводу фигуры.
Саша Черно на проекте отказывалась меняться и худеть, хотя ей там создавались для этого все условия.
Мотивация у Черно появилась только после рождения сына. Чуть меньше года назад Саша Черно всерьез взялась за себя и доказала, что у нее есть сила воли.
К этому моменту она избавилась уже почти от 60 килограммов лишнего веса и продолжает работать над собой.
Теперь каждый выход Саши Черно в свет горячо обсуждается поклонниками, ведь она стала стильной и стройной молодой мамой.
Н прогулку с сыном Стефаном Саша Черно облачилась в стильный костюм оттенка карамели. Наряд, состоящий из лонгслива и шортиков открыл взору стройные ноги Саши Черно.
Саша Черно и ее стройные ноги. Фото: соцсети
Для поклонников Саши Черно очевидно, что в результате работы над собой она, в конце концов, может запросто превратиться в девушку модельных параметров.