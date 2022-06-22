Сама элегантность: Боня в алом платье миди с открытой спиной вышла на променад в Монако

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2», но ее популярность только растет. Она не так давно вновь стала вести передачу.

При этом Виктория развивает свой бизнес, так как имеет бренд одежды и косметики. Примечательно, что она давно живет в Монако. Светская львица растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита.