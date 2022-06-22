Сама элегантность: Боня в алом платье миди с открытой спиной вышла на променад в Монако

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2», но ее популярность только растет. Она не так давно вновь стала вести передачу.
При этом Виктория развивает свой бизнес, так как имеет бренд одежды и косметики. Примечательно, что она давно живет в Монако. Светская львица растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита.
Весной Боня находилась в разъездах. Она посетила Канны, где блеснула на красной дорожке, также Стамбул и Москву. Но даже в Монако светская львица редко сидит без дела.
Накануне она показала, как вышла на променад в алом платье миди с юбкой солнце и открытой спиной. Наряд подчеркнул ее изящные щиколотки. Лук дополнили черные босоножки. Она встретилась со своими подругами.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что она к этому лету закупила обновки, среди которых много платьев.
«Ну что за леди», «Просто красавица», «Выглядит превосходно», «Как кадры из кино», «Очень женственно», «Встреча подруг! А вы самая яркая», «Ох, какая спинка! Безумно красиво», «Хороша», «Платье просто роскошное», — прокомментировали пост подписчики.