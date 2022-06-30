«Сама еду домой»: Юля Салибекова из «Дома-2» купила машину в автосалоне после развода с Тиграном

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом своих детей Тиграном расширяет горизонты.
В конце июня она успешно сдала экзамены на права, предварительно отучившись в автошколе. А в последний день месяца Юля Салибекова забрала новенькую машину из автосалона.
Юля Салибекова стала обладательницей «Мазды». Хэтчбек цвета спелой вишни был ее мечтой.
В микроблоге Юлия Салибекова поделилась видео, на котором запечатлела машину и себя за ее рулем.
«Кайф! Сама еду домой», — поделилась с подписчиками Юлия Салибекова.
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