«Сама еду домой»: Юля Салибекова из «Дома-2» купила машину в автосалоне после развода с Тиграном

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом своих детей Тиграном расширяет горизонты.

В конце июня она успешно сдала экзамены на права, предварительно отучившись в автошколе. А в последний день месяца Юля Салибекова забрала новенькую машину из автосалона.

Юля Салибекова стала обладательницей «Мазды». Хэтчбек цвета спелой вишни был ее мечтой.

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась видео, на котором запечатлела машину и себя за ее рулем.