«Сама еду домой»: Юля Салибекова из «Дома-2» купила машину в автосалоне после развода с Тиграном

Экс-участница реалити-шоу Юля Салибекова похвасталась новенькой «Маздой» цвета спелой вишни.
Юлия Салибекова

Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом своих детей Тиграном расширяет горизонты.

В конце июня она успешно сдала экзамены на права, предварительно отучившись в автошколе. А в последний день месяца Юля Салибекова забрала новенькую машину из автосалона.

Юля Салибекова стала обладательницей «Мазды». Хэтчбек цвета спелой вишни был ее мечтой. 

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась видео, на котором запечатлела машину и себя за ее рулем.

«Кайф! Сама еду домой», — поделилась с подписчиками Юлия Салибекова.

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