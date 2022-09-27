Сама бросила Петренко? Климова вспомнила, как собрала свои пожитки и ушла из дома с детьми

Игорь Петренко задолжал Екатерине Климовой больше 350 тысяч рублей по алиментам на двоих сыновей: Матвея и Корнея. В новом браке у актера есть еще три дочери: София-Каролина, Мария и Ева. Так что Петренко приходится содержать большую семью вместе с молодой женой Кристиной Бродской.

Похоже, что Климова не собирается кормить детей, кое-как латая семейный бюджет, когда у них есть отцы. Поэтому актриса подала иск в суд на бывшего мужа, чтобы взыскать с него задолженность по алиментам. Судя по всему, такого пассажа Петренко от Екатерины не ожидал.

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В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» Екатерина Климова призналась, что когда-то она решилась в один момент собрать свои вещи, съехать из квартиры, где они жили с Игорем Петренко, забрав с собой детей.