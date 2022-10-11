А сам уехал в Штаты? Старший внук Пугачевой продолжает зарабатывать в России

31-летний Никита Пресняков после слухов о мобилизации оказался под пристальным вниманием публики. В прессе появились новости, что старшего внука Пугачевой забрали в военкомат прямо на репетиции в Губернском театре, где последний год играет артист, но он быстро вышел на связь и лично назвал эту информацию фейком.

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Однако, вслед за тем поднялся вопрос о местонахождении артиста. Якобы, Пресняков уже давно не в России, а покинул ее пределы, чтобы обосноваться в США, поближе к маме Кристине Орбакайте. А вот это Никита опровергать уже не стал и как в воду канул – в соцсетях он давно перестал появляться, как и его красавица-жена Алена Краснова, прежде обитавшая в соцсетях круглосуточно.

Между тем, Никита Пресняков продолжает зарабатывать в России. Музыкальная группа Multiverse, концерт которой можно заказать за 700 тысяч рублей, сообщает kp.ru, а также семейный бизнес приносят неплохой доход.

Старший внук Примадонны вместе с тещей Викторией Красновой занимается поставками уличных тренажеров и спортивного инвентаря – с 2018 года он совладелец фирмы «Ника Спорт». Причем, фирма активно работает по госконтрактам на поставку – например, от бюджета в Сочи, Химок, Мытищ, где реализованы проекты, получила 6,5 млн рублей. За 2021 год бизнес принес рекордные 18 млн рублей.