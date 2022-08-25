«А сам ручку гладит ей»: Никоненко - о домогательствах к Польских преподавателей во ВГИКе

Актер Сергей Никоненко в фильме «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках» рассказал о домогательствах к звезде во ВГИКЕ со стороны преподавателей.
«Политэкономию она сдает. Педагог Марк Борисович Белокопытов возьмет ее за руку и говорит: «Да брось ты эту политэкономию. Как живешь-то? Как с мужем дела обстоят?» А сам ручку гладит ей вот так».
Как отметил Никоненко, Польских была притягательна для всех. «Обворожительна и талантлива. И этот талант был завернут в какую-то такую форму изумительную», - заметил Никоненко.
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Напомним, что Галина Польских - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. В этом году ей исполнится 83 года.