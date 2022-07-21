«Сам бы разрешил»: Зарубина оправдала песни и танцы на могиле Шатунова

Ольга отметила, что поклонники покойного солиста «Ласкового мая» не делают ничего дурного, не портят крест или ограждение, поэтому ограничивать им доступ к могиле не стоит.

«Это совершенно нормально! Это же люди, которые фанатели от него», — резюмировала Зарубина.

Напомним, Шатунов скончался 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Певцу было всего 48 лет.