«Сам бы разрешил»: Зарубина оправдала песни и танцы на могиле Шатунова

Ольга Зарубина прокомментировала новость о том, что могилу Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище пришлось взять под охрану из-за нашествия шумных поклонников.
Певица не увидела ничего дурного в том, что фанаты приходят к месту упокоения кумира, исполняют его хиты и устраивают танцы. По мнению Зарубиной, Шатунову бы понравилось, что люди помнят его.
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«Я думаю, что и сам Шатунов это бы разрешил. Он был бы доволен, видя, что не зря прожил жизнь», — процитировал артистку портал PROZVEZD.
Ольга отметила, что поклонники покойного солиста «Ласкового мая» не делают ничего дурного, не портят крест или ограждение, поэтому ограничивать им доступ к могиле не стоит.
«Это совершенно нормально! Это же люди, которые фанатели от него», — резюмировала Зарубина.
Напомним, Шатунов скончался 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Певцу было всего 48 лет.