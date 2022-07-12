«Сам расскажу, как надо пользоваться и чем!»: Сергей Соседов высмеял онлайн-марафон Наташи Королевой

Певица Наташа Королева произвела фурор, когда появилась топлес перед камерой и показала свою фигуру. Звезда подчеркнула, что гордится своими формами, и пообещала поклонников научить сохранять молодость и красоту. Речь она вела о своем онлайн-марафоне.

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Про намерение Королевой заработать на подписчиках отреагировал музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт скептически отнесся к этому.

«Я — человек советской закалки. Мы, в свое время, выписывали большое количество журналов, до сих пор у меня рука не поднимается их выбросить. В них давали советы и по похудению и по косметике, когда еще ничего не было, никаких этих кремов. Я могу прекрасно почистить лицо сметаной. Поэтому то, что там пишет Наташа Королева, я еще сам расскажу, как надо пользоваться и чем!» - поделился Соседов с Телеграм-каналом «Звездач».

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