Сам притопал к дереву и протянул ручку: Арзамасова порадовала поклонников свежим кадром с подросшим сыном

В День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии актриса Елизавета Арзамасова поделилась трогательным кадром с подросшим сыном Львом от Ильи Авербуха.

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Таким образом звезда решила поздравить соотечественников с праздником, пожелав им только хорошего.

«Сил нам всем, мудрости и детской чистоты», — подписала она снимок в соцсетях.

В кадре ее малыш Левушка сам подошел к дереву и мило протянул к нему ручку. Годовалый малыш сейчас в том прекрасном возрасте, когда интересно все вокруг, и это отлично читается на его личике.