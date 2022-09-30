Сам притопал к дереву и протянул ручку: Арзамасова порадовала поклонников свежим кадром с подросшим сыном

30 сентября россияне традиционно отмечают День Веры, Любви и Надежды.
Елизавета Арзамасова.

Елизавета Арзамасова. Фото: Global Look Press

В День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии актриса Елизавета Арзамасова поделилась трогательным кадром с подросшим сыном Львом от Ильи Авербуха.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Таким образом звезда решила поздравить соотечественников с праздником, пожелав им только хорошего.

«Сил нам всем, мудрости и детской чистоты», — подписала она снимок в соцсетях.

В кадре ее малыш Левушка сам подошел к дереву и мило протянул к нему ручку. Годовалый малыш сейчас в том прекрасном возрасте, когда интересно все вокруг, и это отлично читается на его личике.

Сын Арзамасовой Левушка. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  