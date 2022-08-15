«Сам отказался от памперса в год и десять»: Брухунова рассказала о том, каким растет их с Петросяном сын

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна дала понять, что их мальчик отличается независимым характером.

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: личный архив

Татьяна Брухунова редко рассказывает о сыне Вагане, который растет очень самостоятельным и вдумчивым.

Так, к примеру, принуждать мальчика к чему-то бы то ни было совершенно бесполезно. У Вагаши очень большой словарный запас. Ему нравится, когда родители читают ему книги.

При этом в компании сверстников малыш не очень то и нуждается. Может играть наедине с собой, совершенно не скучая.

Татьяна Брухунова поделилась воспитанием сына Вагана. Фото: личный архив

«Возникали ли сложности в воспитании сына или развитии навыков самообслуживания?» - спросили у Татьяны Брухуновой ее подписчики.

«Ваган очень (я бы сказала слишком) самостоятельный мальчик. Он сам сел на горшок в год и три. Сам отказался от памперса в год и десять. Никто его не принуждал. У него очень большой словарный запас. Он может полностью объясниться на любую интересующую его тему. Очень любит играть наедине с собой. Без книги не проходит и дня. Очень много «читает», - заверила жена юмориста.

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