«Сам отказался от памперса в год и десять»: Брухунова рассказала о том, каким растет их с Петросяном сын

Татьяна Брухунова редко рассказывает о сыне Вагане, который растет очень самостоятельным и вдумчивым.
Так, к примеру, принуждать мальчика к чему-то бы то ни было совершенно бесполезно. У Вагаши очень большой словарный запас. Ему нравится, когда родители читают ему книги.
При этом в компании сверстников малыш не очень то и нуждается. Может играть наедине с собой, совершенно не скучая.
Татьяна Брухунова поделилась воспитанием сына Вагана. Фото: личный архив
«Возникали ли сложности в воспитании сына или развитии навыков самообслуживания?» - спросили у Татьяны Брухуновой ее подписчики.
«Ваган очень (я бы сказала слишком) самостоятельный мальчик. Он сам сел на горшок в год и три. Сам отказался от памперса в год и десять. Никто его не принуждал. У него очень большой словарный запас. Он может полностью объясниться на любую интересующую его тему. Очень любит играть наедине с собой. Без книги не проходит и дня. Очень много «читает», - заверила жена юмориста.