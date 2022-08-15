«Сам отказался от памперса в год и десять»: Брухунова рассказала о том, каким растет их с Петросяном сын

Татьяна Брухунова редко рассказывает о сыне Вагане, который растет очень самостоятельным и вдумчивым.

Так, к примеру, принуждать мальчика к чему-то бы то ни было совершенно бесполезно. У Вагаши очень большой словарный запас. Ему нравится, когда родители читают ему книги.

При этом в компании сверстников малыш не очень то и нуждается. Может играть наедине с собой, совершенно не скучая.