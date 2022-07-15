Сам недавно «откинулся»: кто потребовал возбудить дело против Галкина

По Сети, а потом по страницам СМИ благодаря посту экс-депутата Романа Худякова прокатилась информация о возбуждении уголовного дела против Максима Галкина. Правда, сам комик посмеялся над этим в своих соцсетях, а ростовский Следком опроверг эту информацию.

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Оказалось, что Роман Худяков поверил на слово ростовскому автоблогеру Гаспару Авакяну, а тот, как выяснилось, неправильно трактовал ответ ГУМВД по Ростовской области.

Авакян написал на Галкина заявление, и в полиции приняли его, пообещав провести проверку. Как пишет КП, вполне вероятно, что блогер просто не понял, что ему ответили в официальном письме и радостный поспешил выставить гневный пост в адрес юмориста.

Увы, выяснить точно — ошибся блогер или специально так написал — не получилось. Он отказался говорить с журналистами. Ну а те выяснили, что Авакян сам не без греха: всего несколько месяцев назад он вышел из колонии, куда попал за вымогательство.

Источник: КП.